Kochbuch weckt Gusto auf Salzburg

Ihre Spezialität sind kulinarische Touren durch Salzburg. Jetzt packten die zwei Fremdenführerinnen Gerichte und G'schichterl in ein Buch.

Die Salzburger Fremdenführerinnen Astrid Zehentmayer und Michaela Muhr sind Genussmenschen. Ihre Liebe zu gutem Essen brachte die beiden schon vor mehreren Jahren auf die Idee, kulinarische Führungen durch die Salzburger Altstadt anzubieten. In kleinen Gruppen werden lokale Betriebe besucht, Schmankerl verkostet und G'schichten zu den Gerichten erzählt. Ständig tüfteln die beiden Salzburgerinnen an neuen Routen und Varianten.

Schon vor Ausbruch der Pandemie hatte das Duo die Idee, ein Buch mit ausgewählten Rezepten und Geschichten herauszubringen. "Es fehlte aber immer die Zeit dafür", sagt Zehentmayer. Die beiden nutzten die coronabedingte Zwangspause und legten im Oktober los. "Aktiv werden ist besser als jammern", meint Muhr. Seit wenigen Tagen halten die beiden das im Eigenverlag erschienene Buch "Kulinarisches Salzburg - A G'richt - a G'schicht" in Händen.

Muhr leitete Kinderkochkurse, bevor sie Fremdenführerin wurde

Darin finden sich nicht nur Rezepte von Salzburger Gastronomen wie etwa die Topfenknödel aus dem Restaurant Koller+Koller oder das indische Gemüsecurry aus dem Restaurant Genussprojekt, sondern auch einige der persönlichen Lieblingsgerichte der Autorinnen. Zehentmayer verrät das Rezept ihrer Mutter für die Schwarzbeer-Nockerl und die Nussroulade. Muhr steuerte das Rezept für den Allerheiligenstriezel und den Erdäpfelstrudel bei. Ihr Lieblingsgericht im Buch ist der Hirschkalbsrücken in der Krenkruste. Ehe die Salzburgerin 2008 Fremdenführerin wurde, hat sie im "Magazin" die Kinderkochkurse geleitet.

Die Autorinnen haben auch Kolleginnen von den Austria Guides um Rezepte gebeten. So schaffte es auch Boerenkool Stamppot ins Buch, ein Stampf aus Kohl und Kartoffeln, der in den Niederlanden sehr beliebt ist. Eine Kollegin mit spanischen Wurzeln gibt das Rezept ihrer Großmutter für Flan preis und eine Fremdenführerin, die als Austauschstudentin in Mailand lebte, legt den Lesern die Frittata alla Signora Greppi ans Herz. Auch Liebhaber der klassischen österreichischen Küche kommen auf ihre Kosten. Die Rezepte für die Zubereitung von Wiener Schnitzel, Rindsrouladen, Spinatknödeln und Kaspressknödeln und Kaiserschmarrn schafften es ebenso ins Buch wie jene für Tafelspitz und Kalbsrahmgulasch. "Wir haben alle Gerichte selbst gekocht und die meisten auch selbst fotografiert", sagt Zehentmayer. "Unsere Familien waren die Testesser."



Energie tanken mit Ingwer-Shot mit Kurkuma

Wer seiner Verdauung Gutes tun und zugleich Energie tanken will, ist mit dem Ingwer- Shot mit Kurkuma gut beraten. Das Rezept stammt von Heilpraktikerin Susanne Bernegger-Flintsch alias "Nana" aus St. Jakob am Thurn: 50 Gramm ungeschälten Ingwer klein schneiden, zwei bis drei Orangen und eine halbe Zitrone auspressen, einen Apfel entkernen und klein schneiden. Alle Zutaten im Mixer pürieren und den Saft durch ein Sieb gießen.

Das Buch ist auch in Englisch erhältlich und kann online unter www.kulinarische-abenteuer.atbestellt werden. Ein Exemplar kostet 19,95 Euro. Das Buch liegt auch in den Partnerbetrieben auf, bei denen die beiden auf ihren geführten Touren einkehren.