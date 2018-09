"Kochen und Essen verbindet über alle Grenzen hinweg"

Der Wagrainer Kulturverein "Blaues Fenster" lädt zur Sonderausstellung "Über den Tellerrand geschaut - kulinarische Stille Nacht in Europa" ein.

Kalikanzari heißen die Kobolde in Griechenland, die nach alter Überlieferung zu Weihnachten am Baum des Lebens sägen und nur Unfug im Sinn haben. "Deshalb müssen diese Kobolde bis zum 6. Jänner von Haus und Hof ferngehalten werden. Doch bevor die Kobolde erfolgreich sein können, wird Jesus geboren", erzählt Maria Walchhofer, Obfrau vom Kulturverein Blaues Fenster in Wagrain. Im soeben neu erschienenen "Europäischen Weihnachtskochbuch" sind diese Bräuche, dazu Rezepte und Spezialitäten, festgehalten. "Für uns vom Kulturverein war schnell klar, dass wir die Völker der Welt als Thema unserer Sonderausstellung haben wollen."

Bereits in der Vergangenheit, nämlich beim Advent der Kulturen 2009, war dies Thema, "stimmig für uns, denn es heißt doch in der vierten Strophe des Stille- Nacht-Liedes: ,... und als Bruder huldvoll umschloss Jesus die Völker der Welt.' Wir haben uns deshalb, gemeinsam mit der Gemeinde und dem Tourismusverband, dem Thema ,europäische Weihnachtsbräuche' gewidmet. Dazu leben in unserem Ort viele Menschen aus unterschiedlichen Ländern, ob kurz als Touristen oder längerfristig als Zugezogene." So lud der Kulturverein Menschen aus Portugal, Russland oder Dänemark ein, am heimischen Adventmarkt ihren Weihnachtsschmuck und ihre Köstlichkeiten vorzustellen und anzubieten. Einbezogen wurden auch die Schülerinnen und Schüler der Neuen Mittelschule: Über zehn Jahre kochten sie Weihnachtsmenüs aus den verschiedenen Ländern und Regionen nach.

Maria Walchhofer gab dafür seit 2013 ehrenamtlich Vollgas: "Ich bin seit dieser Zeit sozusagen im Ausnahmezustand für das Projekt", lacht sie.

Am 29. September wird um 17 Uhr die Ausstellung eröffnet und das Kochbuch präsentiert. Autor Taliman Sluga und Gerald Kloner vom Anton Pustet Verlag sind vor Ort. Gezeigt wird sie bis 3. Februar 2019 als Bestandteil der Stille-Nacht-Ausstellung im Pflegerschlössl. Öffnungszeiten: Di. bis So., 10-17 Uhr. Anmeldungen für Führungen unter: kultur verein@wagrain.salzburg.at