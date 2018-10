Kochprofi zauberte ein würziges Risotto aus Lungauer Tauernroggen

Das Biofest in der Salzburger Altstadt lockte am Wochenende 25.000 bis 30.000 Genießer an. Was macht seinen besonderen Reiz aus? "Sich in Ruhe hinsetzen können, durch das Angebot durchkosten und andere Menschen treffen, die das gleiche Interesse haben - nämlich biologisch zu feiern."

Selchfleischfond, Bergkäse, herbstlicher Hokkaido-Kürbis und Kernöl: Mehr braucht es laut Kochprofi Philipp Kohlweg nicht, um aus Lungauer Tauernroggen in 15 Minuten ein würziges und gleichzeitig kerniges Risotto zuzubereiten. Den Beweis dazu trat er am Wochenende beim Biofest auf dem Kapitelplatz in der Salzburger Altstadt an.

Das Interesse an alten Getreidesorten war sehr groß Das Korn dazu gab es gegenüber am Stand von Peter Lecker vom Biohof Sauschneider aus St. Margarethen. Das Interesse an den alten Getreidesorten - neben Tauernroggen gab es auch Laufener Landweizen - war so groß, dass Markus Danner von Bio Austria beim Abfüllen des Getreides in handliche 1-Kilo-Packungen mithalf. "Vor allem die Vielfalt des Angebots war beeindruckend" "Vor allem die Vielfalt des Angebots hat beeindruckt", sagt Andreas Schwaighofer, Geschäftsführer von Bio Austria Salzburg. Was macht den Reiz des Biofestes aus? "Sich in Ruhe hinsetzen können, durch das Angebot durchkosten und andere Menschen treffen, die das gleiche Interesse haben - nämlich biologisch zu feiern." Und natürlich hat auch das herrliche, warme Herbstwetter zum Erfolg beigetragen." 25.000 bis 30.000 Besucher haben das zweitägige Biofest besucht.

Zwei lebhafte Weidegänse waren kleine Stars Kleine Besucher konnten in der Kinder-Küche des Vereins Spektrum selbst Hand anlegen und Gemüsesticks zum selbst zubereiteten Topfen-Kräuterdip schneiden. Für Bewegungshungrigere stand eine Heu-Hupfburg parat, auf der sich auch Heukönigin Theresa von der Bio-Heuregion wohl fühlte. Tierisch gut angekommen sind beim Biofest die beiden lebhaften Weidegänse der Familie Gangl, die auf ihrem Bauernhof in Lamprechtshausen - zumindest bis Martini - eine Herde von 100 Gänsen hält.