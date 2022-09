Königsjodler-Klettersteig: Polizei musste erschöpfte Kletterer bergen

Trotz Tiefschnee stiegen zwei Tschechen in den "Königsjodler" ein. Sie mussten aus der Luft geborgen werden. Oft enden Einsätze nicht so glimpflich.

Einmal mehr mussten am Wochenende Bergsteiger vom Königsjodler-Klettersteig geborgen worden.

Zwei Tschechen im Alter von 44 und 39 Jahren waren am Samstag trotz Schnee und Eis in den beliebten Klettersteig im Hochkönig-Massiv eingestiegen. Eigenen Angaben zufolge waren sie bereits am frühen Morgen, gegen 4 Uhr, vom Dientner Sattel aufgestiegen. Am Nachmittag konnten die zwei Kletterer dann nicht mehr weiter: Um 15.30 Uhr verständigte der Ältere der beiden die Polizei und gab an, er sei völlig erschöpft und könne ...