Körperlich schwer beeinträchtigte Frau vergewaltigt: Sieben Jahre Haft für Salzburger

Weil er laut Anklage im März 2022 in der Stadt Salzburg eine körperlich schwer beeinträchtigte, auf Krücken angewiesene Frau in ihrer Wohnung vergewaltigt hatte, wurde ein 38-jähriger Einheimischer nun am Landesgericht zu sieben Jahren unbedingter Haft verurteilt.

Der neun Mal vorbestrafte, im Prozess nicht geständige Angeklagte meldete umgehend Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung an. Auch die Staatsanwaltschaft erhebt Berufung - ihr ist das Urteil nicht streng genug. Der bereits im November 2022 eröffnete Schöffenprozess (Vorsitz: Richterin Martina Kocher) war mehrmals zur weiteren Beweisaufnahme vertagt worden. Der Anklage zufolge hatte der 38-Jährige, er kannte das spätere Opfer, der an einem Bein teilamputierten Frau erst die Krücken weggerissen, worauf sie stürzte. Dann habe er an ihr gewaltsam eine dem Beischlaf gleichzusetzende Handlung durchgeführt. Im Prozess hatte der 38-Jährige von einvernehmlichen sexuellen Handlungen gesprochen. Laut Gutachten erlitt das Opfer durch die Tat eine posttraumatische Belastungsstörung. Der Angeklagte muss der Frau (Opferanwalt Stefan Rieder) zudem 13.200 Euro Teilschmerzensgeld zahlen.