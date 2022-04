Körperverletzung im O-Bus

Ein 22-jähriger Bus-Passagier afghanischer Abstammung hat Fahrgäste im O-Bus mit Kernen bespuckt und ein 15-jähriges Mädchen gewürgt, meldet die Polizei Salzburg.

Am 07. April 2022, gegen 16.50 Uhr, bespuckte in einem O-Bus in der Stadt Salzburg ein 22-jähriger afghanischer Staatsangehöriger Passagiere mit Kernen. Als ihn eine 15-Jährige österreichische Staatsangehörige aufforderte dies zu unterlassen, wurde sie von dem 22-Jährigen beschimpft. Weiters versuchte er die 15-Jährige mit der Faust zu schlagen. Diese konnte allerdings ausweichen. Anschließend würgte der 22-Jährige mit einer Hand die Jugendliche für ein paar Sekunden. Der Vorfall wurde von einem Zeugen beobachtet. Des Weiteren verfügt der Bus über eine Videoüberwachung.