Körperverletzung in der Stadt Salzburg: 22-Jähriger würgt Jugendliche im O-Bus

Ein 22-jähriger Passagier afghanischer Abstammung hat Fahrgäste im O-Bus mit Kernen bespuckt und ein 15-jähriges Mädchen gewürgt, meldet die Polizei Salzburg.

Am Donnerstag gegen 16.50 Uhr bespuckte in einem O-Bus in der Stadt Salzburg ein 22-jähriger afghanischer Staatsangehöriger Passagiere mit Kernen. Als ihn eine 15-Jährige österreichische Staatsangehörige aufforderte, dies zu unterlassen, wurde sie von dem 22-Jährigen beschimpft. Weiters versuchte er die 15-Jährige mit der Faust zu schlagen. Diese konnte allerdings ausweichen. Anschließend würgte der Mann die Jugendliche für ein paar Sekunden. Der Vorfall wurde von einem Zeugen beobachtet, außerdem verfügt der Bus über eine Videoüberwachung.