Körperverletzung und Raufereien vor einem Lokal in Flachau

Am Freitagabend kam es in Flachau vor einem Lokal zu einer Rauferei. Dabei wurde ein 17-jähriger Holländer mit einem Glas verletzt. Die Polizei schritt ein.

Gegen 22 Uhr kam es am Freitagabend vor einem Lokal in Flachau zu einer schweren Körperverletzung. Dabei wurde ein 17-jähriger Holländer von einem bislang unbekannten Täter mit einem Trinkglas attackiert. Das Opfer erlitt knapp unterhalb des rechten Auges eine Schnittwunde. Es kam zu mehreren hangreiflichen Auseinandersetzungen, bei denen die betrunkenen Freunde des Opfers scheinbar glaubten, die Täter erwischt zu haben. Das sei jedoch nicht der Fall gewesen, berichtet die Polizei am Samstag in einer Aussendung. Dabei soll es aber keine weiteren Verletzungen gegeben haben. Mehrere Polizeistreifen sowie eine Diensthundestreife griffen ein, um eine weitere Eskalation zu verhindern.

Nach der Erstversorgung vor Ort wurde das Opfer mit dem Rotem Kreuz in das Kardinal Schwarzenberg Klinikum nach Schwarzach gebracht.

Weitere Beteiligte der anschließenden Auseinandersetzung im Alter von 17 bis 50 Jahren werden bei der Staatsanwaltschaft Salzburg zur Anzeige gebracht.