Körperwelten sind für Eröffnung in Salzburg bereit

Die Ausstellung hätte am Wochenende eröffnet werden sollen. Die Veranstalter gehen davon aus, jedenfalls eröffnen zu können, Tickets aus dem Vorverkauf behalten ihre Gültigkeit.

Am Samstag hätte die Körperwelten-Ausstellung im Salzburger Messezentrum eröffnet werden sollen. Da in der aktuellen Covid-Verordnung auch Museen und Ausstellungen geschlossen bleiben müssen, verzögert sich auch die Eröffnung der Schau "Am Puls der Zeit", die erstmals in Europa zu sehen gewesen wäre. Die Exponate wurden aber wie geplant am vergangenen Wochenende geliefert. Der Aufbau wird planmäßig abgeschlossen.

Man mache die Schau bereit, um sie sofort eröffnen zu können, sobald es die Covid-Bestimmungen zuließen, heißt es vonseiten der Veranstalter. Die Ausstellung werde jedenfalls eröffnet, egal wie lang der Lockdown dauere. Auch der Vorverkauf läuft weiter. Gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit, zudem werden bis 31. 12. limitierte Flex-Tickets angeboten, für SN-Card-Besitzer gibt es 25 Prozent Rabatt unter www.reservix.at.

Quelle: SN