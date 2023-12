Köstendorf: Fußgänger von Auto eingeklemmt

Der Lenker gab an, dass sich der Fußgänger hinter sein Auto gestellt habe.

Ein Autolenker wollte am Samstagvormittag gegen 8.30 Uhr in Köstendorf aus einer Parklücke reversieren, als er dabei einen Fußgänger zwischen seinem Pkw und einem weiteren einklemmte. Laut den Angaben des 68-jährigen Lenkers sei der 47-Jährige von links gekommen und habe sich hinter sein Auto gestellt. Das berichtet die Salzburger Polizei. Der Flachgauer wurde dabei am Bein verletzt und von der Rettung ins Uniklinikum Salzburg gebracht. Der Fahrer war nicht alkoholisiert.