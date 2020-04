Köstendorf: Kerze für Verstorbenen löste Brand an Bahnüberführung aus

Im Bereich einer Bahnüberführung in Köstendorf kam es am Mittwochabend zu einem Feuerwehreinsatz. Die Gleise mussten kurzzeitig gesperrt werden.

Am Mittwochabend kam es nächst der Gleisanlage im Bereich einer Bahnüberführung in Köstendorf zu einem Flurbrand. Nachdem die Gleisanlage für den Zugverkehr gesperrt wurde, konnte die Freiwillige Feuerwehr Köstendorf den Brand rasch löschen. Durch den Brand wurde eine Böschungsfläche von rund 200 m² zerstört. Im Zuge der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass mit an wahrscheinlich eine Kerze, welche dort vermutlich im Andenken einer verstorbenen Person abgestellt wurde, den Brand ausgelöst hatte.

Quelle: SN