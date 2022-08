Köstendorf ringt weiter um einen Nahversorger

MPreis wird keinen Lebensmittelmarkt mehr auf dem Brötzner-Areal errichten, lässt aber von einer Wohnbaugesellschaft ein neues Projekt entwickeln.

Die Einkaufsmöglichkeiten in Köstendorf werden immer weniger. Jetzt hat auch der Kramerladen im Ort aus privaten Gründen für immer seine Tür geschlossen, nicht erst, wie geplant, zum Pensionsantritt der Betreiberin im Jahr 2024. Damit fehlt ein wichtiger Nahversorger. In dieser Situation klingt auch die Nachricht, dass die Tiroler Lebensmittelkette MPreis nun doch keinen Supermarkt in Köstendorf errichten wird, wenig verheißungsvoll. Als Grund werden die enorm gestiegenen Energie- und Baukosten genannt. MPreis hat nun eine Salzburger Wohnbaugesellschaft beauftragt, ein neues Projekt ...