Köstendorf: Teich wurde zum Lebensraum mit Anziehungskraft

Ist die Austragung des Fallschirm-Weltcups in Thalgau in Zeiten des Klimawandels noch zeitgemäß? In der Gemeindestube fiel die Entscheidung eindeutig für eine Fortsetzung aus.

Chronik

Sechs Monate bedingte Haft und eine unbedingte Geldstrafe in Höhe von 240 Euro wegen fahrlässiger Körperverletzung: So lautete am Mittwoch am Landesgericht Salzburg das noch nicht rechtskräftige Urteil gegen …