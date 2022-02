Kokainankäufe liefen über Kryptohandys: Vier Jahre Gefängnis für Serben in Salzburg

Weil er laut Anklage insgesamt rund drei Kilo Kokain von Spitzenqualität (Reinheitsgrad mehr als 80 Prozent) angekauft und dann gewinnbringend an zahlreiche Abnehmer im Raum Salzburg verkauft hatte, wurde ein 32-jähriger Serbe am Dienstag am Landesgericht Salzburg zu vier Jahren unbedingter Haft verurteilt.

Zudem erklärte der Schöffensenat (Vorsitz: Richterin Bettina Maxones-Kurkowski) rund 115.000 Euro, die der mehrfach vorbestrafte Angeklagte mit seinen Drogengeschäften umgesetzt habe, für verfallen; weitere 34.000 Euro, die bei einer Hausdurchsuchung beim Serben im Juni 2021 sichergestellt wurden, fallen ebenso der Republik anheim. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Der von der Staatsanwaltschaft Wien erstellten Anklageschrift zufolge hatte der in Salzburg lebende Serbe das Kokain bei zwei unbekannt gebliebenen Tätern in Serbien bestellt. Geliefert wurde das Suchtgift dann zwischen Februar und April 2021 in insgesamt drei Lkw-Schmuggelfahrten von einem ebenfalls unbekannt gebliebenen Kurier - der Angeklagte nahm es dann jeweils an der Autobahnraststätte Golling entgegen.

Brisant: Zur Abwicklung der Kokainankäufe verwendeten der 32-jährige Serbe ein sogenanntes Anomhandy , wobei er die Chats mit seinen Lieferanten unter dem Decknamen "Bizmark" führte. Dem Angeklagten auf die Spur kam übrigens die US-Bundespolizei FBI (Federal Bureau of Investigation): Über das FBI wurden nämlich Anom- oder Kryptohandys - diese gelten als abhörsicher und nicht entschlüsselbar - nach einem Deal mit dem Anomgeräte-Entwickler bewusst weltweit in den kriminellen Markt eingeschleust. Im Rahmen einer weltweiten Operation gegen Drogenhandel konnte so auch das Anomhandy des in Salzburg lebenden Serbe entschlüsselt bzw. ausgewertet werden; darüber informiert vom FBI führte dann das Bundeskriminalamt Wien die Ermittlungen.

Der Angeklagte (Verteidiger: RA Franz Essl), hatte zum Prozessauftakt im Jänner den Vorwurf des Suchtgifthandels in großem Stil noch bestritten. In der Prozessfortsetzung legte er nun ein reumütiges Geständnis ab.