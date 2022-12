Kollaps in Saalbach - Wiener Polizeipilot dirigierte Notruf aus Australien in richtige Richtung

Ein Pinzgauer telefoniert mit seiner nach Australien verreisten Freundin - und erleidet während des Gesprächs einen medizinischen Notfall. Down Under wird reagiert. Der Notruf nimmt zwar einen Umweg, kommt aber dann doch zur richtigen Stelle.

Kontrollinspektor Lukas Danninger ist Einsatzpilot bei der Flugeinsatzstelle Wien des Innenministeriums. Dort war er in der Flugleitzentrale in der Zeit von Montag, 17 Uhr, bis Dienstag, 7 Uhr diensteingeteilt. Aus dem Innenministerium wurde den SN dazu folgendes Protokoll einer turbulenten Viertelstunde übermittelt.

21.48 Uhr - Anruf von einer Person aus Australien, die Person gab an, dass ihr Schwiegervater in Saalbach wohnhaft sei. Während des Telefongesprächs mit seiner Freundin, welche sich in Australien befindet, wurde dieser bewusstlos und sei vom Sessel gefallen. Der Anrufer fand im Internet die Nummer der Flugpolizei, jedoch keine andere Notrufnummer. Er ersuchte mich um medizinische Intervention. Der Ernst der Lage wurde für mich sofort ersichtlich, da der Anrufer mehrmals sagte, dass Hr. H. bewusstlos (unconscious) wurde. Das gesamte Gespräch wurde in englischer Sprache abgehalten, da anderwärtig keine Kommunikation möglich war.

"Er machte uns selbst die Tür auf"

Dieser angeführte Notruf ging um die halbe Welt, erreichte die "falsche Stelle" und dennoch gelang es, Hilfe rasch und besonders unkompliziert einer in Not befindlichen Person zukommen zu lassen. Laut Rotem Kreuz hatte der Patient tatsächlich während des Telefonates einen Kollaps erlitten, dürfte aber wenig später wieder zu Kräften gekommen sein, da er selbst bei der Rettungsorganisation nach wenigen Minuten anrief: "Und er war in der Lage, uns die Tür dann selbst aufzumachen," hieß es weiter.