Kollision auf der Haunsberg Straße: 78-Jähriger übersah Motorrad

Ein Verletzter nach Verkehrsunfall auf der Landesstraße L239.

Ein Auto und ein Motorrad sind am Sonntagnachmittag auf der Haunsberg Landesstraße (L239) kollidiert. Ein 78-jähriger Obertrumer wollte mit seinem Pkw von Spielberg kommend nach links in Richtung Haunsberg einbiegen. Dabei dürfte er einen 20-jährigen Motorradfahrer übersehen haben. Bei der folgenden Kollision wurde der Zweiradlenker auf die Fahrbahn geschleudert.

Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde der junge Obertrumer mit Verletzungen unbestimmten Grades ins UKH Salzburg gebracht. Die Feuerwehr Obertrum übernahm die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle. Sie war mit drei Fahrzeugen und 20 Mann im Einsatz.

Quelle: SN