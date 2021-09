Kollision beim Badeplatz Hirschpoint in Faistenau

18-jähriger Pkw-Lenker übersah Motorradfahrer.

Bei einem Verkehrsunfall in Faistenau wurde am Sonntagnachmittag ein 20-jähriger Motorradfahrer unbestimmten Grades verletzt. Ein 18-Jähriger war mit seinem Pkw von Faistenau kommend in Richtung Hintersee unterwegs. Auf dem Beifahrersitz saß eine 18-jährige Bekannte des Lenkers.

Auf Höhe des Badeplatzes "Hirschpoint" verringerte der Bursche die Fahrgeschwindigkeit, weil er zu einem Parkplatz zufahren wollte. Beim Abbiegen übersah er den entgegenkommenden Motorradlenker. Bei der Kollision prallte der 20-Jährige gegen die Motorhaube und die Windschutzscheibe des Autos und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde von der Rettung in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht. Die beiden Insassen des Pkw blieben unverletzt. Bei allen Beteiligten verlief der durchgeführte Alkovortest negativ.