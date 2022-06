Kollision in Hallwang: Lenkerin verletzt

In einem Kreuzungsbereich in Hallwang im Ortsteil Mayrwies kam es Donnerstagabend zu einer Kollision zwischen einem Lkw und einem Pkw. Die 40-jährige Autolenkerin musste mit leichten Verletzungen ins Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht werden.

Am Donnerstag gegen 17 Uhr war eine 40-Jährige mit ihrem Pkw auf der Wiener Bundesstraße in Mayrwies (Hallwang) in Richtung Salzburg unterwegs. Als ein 36-jähriger Lkw-Fahrer aus Salzburg mit seinem Fahrzeug aus einem Kreuzungsbereich nach links in die Wiener Bundesstraße einfuhr, kam es zum Zusammenstoß. Das Auto der Salzburgerin wurde dabei im Beifahrerbereich unter den Frontbereich des Lkws geschoben, berichtet die Polizei Salzburg.

Sie wurde unbestimmten Grades verletzt und wurde daraufhin von den Rettungskräften ins Unfallkrankenhaus gebracht. Die beiden Alkotests verliefen laut Polizeiangaben negativ.

Die Feuerwehr Hallwang war mit zwei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. Als die Feuerwehrleute eintrafen, befanden sich bereits keine Personen mehr in den Fahrzeugen. Die Arbeiten beschränkten sich demnach auf das Binden ausgelaufener Betriebsmittel und das anschließende Reinigen der Straße. Für die Freiwillige Feuerwehr Hallwang war der Einsatz nach etwa 40 Minuten beendet, wie sie auf ihrer Facebook-Seite bekannt gab.