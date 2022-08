Kollision zweier E-Scooter-Fahrer in der Stadt Salzburg - ein Verletzter

Am Donnerstagabend ereignete sich im Bereich der Lehener Brücke/ Franz-Josef-Kai in der Stadt Salzburg ein Verkehrsunfall, bei welchem ein 27-jähriger Iraner Verletzungen unbestimmten Grades erlitt.

Der 27-Jährige fuhr mit seinem E-Scooter vom Salzburger Hauptbahnhof kommend in Fahrtrichtung Lehener Brücke/ Franz-Josef-Kai. Zur selben Zeit fuhr ein unbekannter E-Scooter-Fahrer am Franz-Josef-Kai am Fahrradstreifen und lenkte in Fahrtrichtung Lehener Brücke. Dabei kam es zu einer Kollision beider E-Scooter-Fahrer, wobei der Iraner zu Boden stürzte. In weiterer Folge schnappte sich der Unbekannte seinen Scooter und flüchtete vom Unfallort.