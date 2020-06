Kollision zwischen Bus und Pkw in Lehen: Zwei Personen verletzt

Im Salzburger Stadtteil Lehen kam es am Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall. Ein O-Bus kollidierte mit einem Pkw. Zwei Personen mussten ins Spital gebracht werden.

Der O-Bus kam von der Scherzhauserfeldstraße und wollte in die Siebenstätterstraße einbiegen. Ein 29-jähriger Pkw-Lenker - ebenfalls aus Salzburg - fuhr zur gleichen Zeit in die Kreuzung ein und wollte geradeaus fahren. Daraufhin kam es zu einer Kollision, bei der sich der Autolenker und dessen 25-jähriger Beifahrer unbestimmten Grades verletzten. Durchgeführte Alkotests verliefen bei beiden Lenkern negativ. Die beiden Verletzten wurden durch das Rote Kreuz in das Uniklinikum Salzburg verbracht. Der Pkw wurde abgeschleppt, der Obus verblieb soweit fahrbereit.

Quelle: SN