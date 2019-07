"Rettet das Kind"-Geschäftsführer bestätigt Interesse an Villa. Eine erste Besichtigung hat bereits stattgefunden.

Markus Manzinger ist Geschäftsführer von "Rettet das Kind" mit Sitz in der Warwitzgasse. Er bestätigt das Interesse seines Vereins an der Kommandanten-Villa auf dem Areal der ehemaligen Riedenburgkaserne, die Stadt Nachrichten berichteten in der Ausgabe der Vorwoche. Die 500 Quadratmeter ...