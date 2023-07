Kompakt in der Kiste: Das ganze Wissen über die Tauernscheckenziege

Von der hochgefährdeten Rasse zum Erfolgsmodell: Die Geschichte der Tauernschecke steckt nun in einer Art Schatztruhe, die bald über die Grenzen des Pinzgaus hinaus auf Reisen geht.

"Es gibt nichts Schöneres"... "Keine ist gleich wie die andere"... "Sie kennt dich, du weißt, sie mag dich - und du magst die Geiß"... "Es ist wie eine Sucht, die Sucht eine perfekte Ziege zu züchten"... Wir erwarten sehnsüchtig jede Geburt"...

Züchterinnen und Züchter sind fasziniert von der Schönheit der Tauernschecken, auch von der Milch, dem Fleisch und dem kommerziellen Wert der Ziegen. Das liegt an Johann Wallner. 1967 sah er die letzten dieser Art - fünf Geißen und einen Bock - im Krumltal. "Ich war hingerissen." Er kaufte die Kleinherde, ergänzte sie nach und nach mit Findlingen aus Osttirol. 1970 begann er mit der Zucht - und wurde vielfach belächelt: "Was willst du mit den Viechern?"

Hans Wallner, der Retter der Tauernscheckenziegen

Heute gilt der Bergbauer aus Rauris als der Retter der Tauernscheckenziegen. Wallner ist es im Laufe vieler Jahre gelungen, obwohl er strenge Maßstäbe ansetzte, weitere Züchter zu gewinnen. Als Turbo dafür erwies sich Adalbert Böker, ein Architekt aus Oberösterreich. "Ich hab' den Hans und seine Ziegen im Fernsehen gesehen, am übernächsten Tag war ich bei ihm in Rauris. Aber er hat mir nichts verkauft", erzählt Böker. Dafür musste er zuerst viel lernen über die diese Nutztierrasse. Ein weiterer Glücksfall war die Bekanntschaft mit Michael Fazokas. Der Marketingexperte aus Bruck a.d. Glocknerstraße setzt auf Öffentlichkeitsarbeit, realisierte mit Hilfe des sächsischen Finanzberaters und "Ziegenfans" Rocco Damm ein Buch, einen Film, Videos.

Kompakt, mobil und smart

Immenses Wissen wurde erworben und dokumentiert - dieses soll nun leicht verständlich weitervermittelt werden. Gefördert und abgewickelt durch das EU-Programm Leader von der Region NP Hohe Tauern wurde ein Jahr lang an einem Projekt gearbeitet und das Ergebnis kürzlich im Mesnerhaus präsentiert: "Die Kiste". In dieser kompakten, mobilen und smarten Truhe steckt das gesamte Wissen über die Tauernschecke in Form von Filmen, Videos und Fotos, die über ein Tablet abgerufen werden können, sowie Schautafeln, Bücher und weitere Utensilien.

Träger des Projekts ist der Traditionsverein Raurisker, unterstützt wird es vom örtlichen Tourismusverband, der Gemeinde sowie weiteren Sponsoren.

"Es ist ein Siegeszug"

Ein halbes Jahrhundert nach den ersten Maßnahmen von Hans Wallner dürfte es gelungen sein, den Fortbestand der ehemals stark bedrohten Rasse zu sichern. Böker: "Es ist ein Siegeszug: Es gibt aktuell 3652 Herdenbuchziegen und 527 Betriebe in Österreich. Deutschland hat sich stark entwickelt, in Südtirol gibt es eine starke Gruppe und die Schweiz hat eine große Anzahl von Tieren."

Im Mesnerhaus schilderte Wallner in Worten und Bildern den Jahresverlauf aus der Sicht eines Züchters. Sein Resümee: "Tierzucht ist oft mühsam, aber vor allem Freude." Nur einer könne die Idylle zerstören, der Wolf. Aber der sollte an diesem Abend bewusst kein Thema sein.

Die Botschaft und der Mythos der Tauernschecken sollen mit der sogenannten Kiste weit über die Grenzen des Pinzgaus hinausgetragen werden. Mehrere Termine wurden schon fixiert, auch in Schulen soll sie kommen, denn viele junge Leute haben sich der Ziegenzucht verschrieben.

Die Tauernscheckenziege hat ihren züchterischen Ursprung in den Hohen Tauern. Im zweiten Weltkrieg drohte die Rasse auszusterben. Hans Wallner gelang die Rettung. Die Ziege liefert heute durch die Beweidung von Steilflächen im Gebirge auch einen großen Beitrag zur Erhaltung des alpinen Natur- und Kulturraumes.