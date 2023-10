Komplizierter Schwertransport auf enger Bergstraße

Für das Kraftwerk Tauernmoos in Uttendorf wurde ein 50 Tonnen schwerer Kran angeliefert.

Ganze drei Tage dauerten die Anlieferung und Montage des Hallenkrans für das neue ÖBB-Kraftwerk Tauernmoos in Uttendorf. Der Hallenkran wurde in mehreren Teilen per Tieflader nach Uttendorf angeliefert. Von dort ging es dann mit einem Laster mit lenkbaren Achsen die kurvenreiche Straße hinauf und in den Berg hinein. Eine komplexe Angelegenheit, die viel Planung im Vorfeld erforderte. Kompliziert war aber nicht nur die Anreise, auch die Montage tief im Berg barg viele Herausforderungen. Der neue Hallenkran wurde mit einem anderen Kran zuerst in drei Teilen auf die Kranbahn gehoben und dort zusammengebaut. "Mit dem erfolgreichen Einbau des Hallenkrans kann schon bald die maschinelle Ausrüstung des Kraftwerks inklusive der beiden Pumpturbinen starten", freut sich Ausrüstungskoordinator Walter Kühner von der ÖBB-Infrastruktur AG.

Der Hallenkran wird künftig wichtige Aufgaben bei der Montage und Instandhaltung des Kraftwerks übernehmen. Im kommenden Jahr hat der Kran mit dem Einhub der ersten Turbinenteile sowie der tonnenschweren Generatorteile seinen ersten Härtetest. Wenn ab Herbst 2025 das Kraftwerk läuft, kommt er vor allem bei der Instandhaltung der großen Bauteile wie der Turbinen, Generatoren oder Kugelschieber zum Einsatz. "Der neue Hallenkran kann Lasten bis zu 160 Tonnen heben. Der Kran ist auf Schienen befestigt und nahezu über die gesamte Länge der Kaverne einsatzbereit. Dadurch können wir später auch die Instandhaltung der maschinellen Ausrüstung jederzeit sicher durchführen", erklärt Walter Kühner.