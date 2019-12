Wie können Konflikte deeskaliert und Gewalttaten vermieden werden? Kostenlose Seminare sollen betroffenen Salzburgern helfen, richtig zu reagieren.

Es ist dunkel, Sie befinden sich auf dem Heimweg. Zwei Männer kreuzen den Weg und sprechen Sie an. Sie bekommen Angst. Was tun? Ein anderes Szenario: Sie stehen am Bahnhof und beobachten einen Streit. Sie wollen eingreifen und helfen. Doch ...