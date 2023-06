Konsumdialoge Hallein beleuchten die Textilbranche

Drei Tage Workshops und Podiumsdiskussionen: Die Konsumdialoge gastieren diese Woche in der Modeschule, heuer zum Überthema "Textilien".

Die Modeschule präsentiert mit einem „Slow Fashion Walk“ in verschiedenen Institutionen und Geschäften der Stadt Konzepte für mehr Nachhaltigkeit in der Modewelt.

Mit mehr als 1500 Besucher/-innen feierten die Konsumdialoge zum Thema "Lebensmittel" im vergangenen Sommer eine erfolgreiche Premiere. In der heurigen Auflage steht nun in der Modeschule Hallein das Thema "Textilien" auf der Agenda - von Herkunft, Entstehungsgeschichte und Zukunft von Kleidung über die dafür nötigen Rohstoffe und Ressourcen bis hin zu den sozialen und ökologischen Auswirkungen ihrer Erzeugung und Verteilung.

Organisiert werden die Podiumsdiskussionen und Workshops von der Stiftung Común und der Modeschule, inhaltlich zeichnet Autorin und Umweltaktivistin Nunu Kaller verantwortlich: "Wir wollen vor allem auch Lösungen aufzeigen, nicht nur auf den Problemen herumreiten. Wie kommen wir weg von der Fast Fashion (industrielle Produktion und Vertrieb enormer Mengen an minderwertiger Kleidung zu Billigstpreisen, Anm.), wie steht es um die regionale Produktion, wo stehen wir beim Thema Recycling/Second-Hand etc.", sagt Kaller, die ihre eigene Kleidung seit Jahren fast ausschließlich aus zweiter Hand kauft oder auf Tauschmärkten besorgt (auch im Rahmen der Konsumdialoge wird in der Modeschule ein Tauschmarkt eingerichtet). Die Modeindustrie erzeuge als zweitgrößter Umweltverschmutzer der Welt mehr CO2 als der weltweite Flug- und Schiffsverkehr zusammen, sagt sie: "Das ökologischste Kleidungsstück ist das, das nie produziert wird."

Spezielle Highlights am Abend

Ganz spezielle Highlights der Konsumdialoge versprechen die Abendveranstaltungen: Am 29. Juni (18.30 Uhr, Stadtkino) beleuchtet der Film "The true cost" Arbeitsbedingungen und Produktionsverhältnisse in der Modeindustrie, anschließend berichtet die chilenische Aktivistin Beatriz O'Brien von den Bergen an textilem Müll, zehntausenden Tonnen, die in der chilenischen Attacama-Wüste lagern.

Ein anderes Übel, nämlich Ausbeutung in der europäischen Textilindustrie, analysiert im Podiumsgespräch am 30. Juni (18.30 Uhr, Modeschule) die rumänische Journalistin Laura Stefanut, die verdeckt in rumänischen Textilbetrieben recherchiert hat.

Im Rahmen der Konsumdialoge übergeben Stiftungsvorständin Veronika Bohrn-Mena und Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) zudem am Freitag, 30. Juni, die "Vivienne", den ersten österreichischen Preis für ökologische Textilien.

"Wir wollen einen Aufriss zum Thema geben, Diskussionen anregen und Prognosen aufzeigen", sagt Nunu Kaller. "Grade hier an der Modeschule, wo die künftigen Fachkräfte der Mode- und Textilbranche ausgebildet werden, kann da viel an Bewusstseinsbildung entstehen."

Details zum Programm der Konsumdialoge unter www.konsumdialoge.at