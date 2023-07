Konsumdialoge in Hallein: "Alles andere ist schlicht Gier"

Diesen Punkt betonte auch Astrid Lamprechter, die für ihr Unternehmen "Lieber wieder" den neu geschaffenen "Vivienne"-Preis für ökologische Textilien erhielt: "Bei Verkehr oder Gesundheit gibt auch die Politik die Regeln vor, aber bei der Nachhaltigkeit laden wir die gesamte Verantwortung im Wohnzimmer der Konsument/-innen ab. Da darf man schon von der Politik Rahmenbedingungen fordern. Und wenn durch ein Lieferkettengesetz das Geschäft schwieriger wird für die Konzerne, dann werden die riesigen Gewinnmargen halt etwas weniger riesig, dann ist das halt so." Sie forderte zudem mehr "Mut zum Kleinbleiben": "Ich habe eine Menge X an Rohstoffen, an Arbeitskräften und meine Partner können eine Menge X weiterverarbeiten. Alles andere ist schlicht Gier."

Um neue Ideen anzustoßen, habe man für die Podiumsdiskussionen, Workshops und Kamingespräche bewusst große und kleine Unternehmen eingeladen, betonte Programmleiterin Nunu Kaller, "damit die miteinander in Kontakt kommen". Denn der Fokus sollte nicht nur auf Problemfeldern liegen, sondern auch auf Positivbeispielen. So zum Beispiel "Lieber wieder", wo Menschen mit und ohne Behinderung nachhaltige Textilien aus Holzfasern produzieren. Oder auch Sabine Wagenhofer: Die Nußdorferin bezieht ihre Wolle von Bauern aus der Umgebung, spinnt die Fäden selbst, färbt sie mit Pflanzen aus dem Garten wie Zwiebel oder Holler und fertigt daraus Pullover, Westen, Ponchos etc. "Schafwolle braucht eine Imagekampagne wie vor einigen Jahren das Holz", meint sie im TN-Gespräch. "Die Leute wissen überhaupt nicht mehr, was für ein großartiger Stoff das ist." Roland Taferner vom Bundesverband der Schafbauern gibt ihr recht: "Wenn jeder in Österreich einen Wollpulli im Schrank hätte, wäre schon viel gewonnen."

Modeschuldirektorin Andrea Luckart ging in Sachen nachhaltiger Mode mit gutem Beispiel voran - sie trug zur Eröffnung eine Kollektion der Kollegstudentin Daniela Glantschnig, gefertigt aus alten Tischdecken. "Für uns war es eine interessante Bereicherung, ein Highlight war sicher auch der Besuch von Ministerin Gewessler, sie hat unsere Arbeit sehr gelobt", sagt Luckart im TN-Gespräch. "Vor allem freut mich aber, dass unsere Schüler/-innen viele Kontakte mit Leuten aus der Szene knüpfen konnten. Grade die Studierenden aus unserem Kolleg für Modedesign und nachhaltige Designstrategien haben viele positive Rückmeldung bekommen und Kontakte angebahnt, die sonst schwer möglich gewesen wären."

An 14 Orten in der Stadt hatte die Schule zudem nachhaltige Kollektionen ausgestellt, z. B. aus wiederverwerteten Materialien. "Unsere Schülerinnen haben auch 50 Taschen aus alten Werbebannern genäht. Man kann sie bei Palmers und bei Ganzer Moden am Kornsteinplatz erwerben, der Erlös kommt ,Licht ins Dunkel' zugute", sagt Direktorin Luckart.

Rund 2200 Teilnehmer/-innen habe man bei den insgesamt 28 Teilveranstaltungen verzeichnen können, freut sich Organisatorin Bohrn Mena: "Wir waren anfangs etwas unsicher, wie es laufen wird, weil wir das Thema als Stiftung noch nicht so lang bearbeiten, insofern sind wir begeistert von dem Ergebnis dieser Tage." Die Konsumdialoge 2022 auf der Pernerinsel zum Thema Lebensmittel hatten über drei Tage ein Publikum von rund 1600 Besuchern.

2024 will sich die Stiftung dem Thema "Wald und Holz" widmen, der Ort ist aber noch unklar. Der Vivienne-Preis soll aber weitergeführt werden, ebenso wie die Kooperation mit der Modeschule: "Hier werden junge Menschen gezielt gefördert, auch in ökologischer Hinsicht, das kann gar nicht hoch genug geschätzt werden."