Kontaktlose Adventstimmung in Abtenau und Hallein

Gemeinden wie Abtenau und Hallein haben Lösungen gefunden für "coronagerechte" Advent-Atmosphäre.

Adventstimmung ohne Märkte, Weihnachtskonzerte, Krippenspiel etc., geht das? Manche Gemeinden bemühen sich nach Kräften, dies auch in Corona-Zeiten zu ermöglichen.

In Abtenau zum Beispiel hat der örtliche Tourismusverband die Holzhütten, in denen normalerweise am Adventmarkt Waren verkauft werden, zum Ausstellungsraum umfunktioniert: Unter anderem der Krippenbauverein, die Ortsbauernschaft, die Perchten und die Kräuterfrauen stellen hier ihre Werke bzw. Produkte aus - Interessierte können dann telefonisch ihre Bestellung bei den Produzenten abgeben.

Zudem hat der TVB Abtenau seinen Folder zur "Krippenroas" den Corona-Gegebenheiten entsprechend neu aufgelegt. Darin werden zehn öffentlich zugängliche Krippen im Detail vorgestellt. Die heurige Krippenausstellung im Pfarrzentrum fällt zwar aus, die alljährliche Krippenverlosung findet aber statt (Lose gibt es bei Farben Pindl, Drogerie Pindl und im Hotel Weißes Rössl).

"Krippenpfad durch die Altstadt"

Auf einem "Krippenpfad" führt dagegen der TVB Hallein-Bad Dürrnberg Besucher durch die Altstadt. Ausgangspunkt der 14 Stationen ist die Alte Saline auf der Pernerinsel, weitere Krippen zu bestaunen gibt es im Keltenmuseum, bei Augenoptik Schauer, Ganzer Moden, Herzerl Fashion, Kirchtag Lederwaren und Plan B am Kornsteinplatz, in der Auslage der Konditorei Braun in der Postgasse sowie am Unteren Markt bei der Salzburger Sparkasse, Spielwaren Oedl, Zilli und Alfaré. Den Schlusspunkt des Halleiner Krippenpfades stellt die Stadtpfarrkirche Hallein dar.

"Die vorwiegend traditionellen Krippen wurden in Handarbeit von regionalen Handwerkerinnen und Handwerkern gefertigt und zeigen unterschiedliche Krippen-Szenen", erklärt TVB-Chef Rainer Candido. Der Krippenpfad sei eine Möglichkeit, sich in Ruhe und unter Einhaltung der Abstandsregeln in der Altstadt auf die Adventzeit einzustimmen.