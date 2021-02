Kontrahenten mit Whiskyglas ins Gesicht geschlagen: Prozess in Salzburg

Trotz Corona gibt es in Tamsweg Betriebserweiterungen und auch Neuansiedlungen. Ein Neubau des Kindergartens ist derzeit kein Thema. Am Friedhof gibt es nun auch Naturbestattungen.

Nach der Party ohne eigenes Auto nach Hause kommen? Im Lungau gar nicht so einfach. Das soll ein neues Mobilitätskonzept ändern. Eine Online-Umfrage soll Aufschluss für den entsprechenden Bedarf geben - für …

Chronik

Einen Ladendieb hat die Polizei jetzt in Tamsweg überführen können. Der Lungauer war bei seinem Beutezug aber ertappt worden. Auf der Flucht versteckte er das Diebsgut in einem Strauch am Friedhof.