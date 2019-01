Konzentriertes Arbeiten im Bildungscampus Gnigl

Elternvertreter, Kinder und Lehrkräfte sind sich einig: Abgesehen von wenigen Anlaufschwierigkeiten, die Atmosphäre in der neuen Gnigler Schule ist durchwegs positiv. Doch einige besorgte Kritiker orten bauliche Mängel.

Lokalaugenschein im Bildungscampus Gnigl, gleich nach den Weihnachtsferien: Im Foyer lauscht ein Klasse gespannt den Erklärungen einer Polizistin, es geht um Verkehrserziehung. Im nagelneuen Turnsaal toben sich die Kinder der Vorschulklasse mit sichtlicher Freude aus.

Angenehme Ruhe hingegen überall in den oberen Stockwerken. Trotz freier Sicht in die Klassen von den Gängen aus, wird überall konzentriert gearbeitet. "Wir waren anfangs auch skeptisch. Aber mittlerweile registrieren die Kinder gar nicht mehr, wenn jemand vorbeigeht", betont Direktorin Anita Naglmayr, die damit Kritikern begegnet. Im Vorfeld hatten Eltern befürchtet, dass aufgrund der vielen Glasflächen und der offenen Konzepte die Konzentration leiden würde. "Wenn ein Kind nicht aufpassen will, dann wird es das auch in einem geschlossenen Klassenzimmer nicht tun", merkt Naglmayr an. Die Direktorin berichtet von bester Stimmung im gesamten Haus. "Uns geht es allen sehr gut hier, sowohl die Lehrkräfte als auch die Kinder fühlen sich wohl. Das Raumklima ist bestens und die Architektur spricht uns alle an." Nach und nach werde das Haus "wohnlicher", Teppiche wurden nun geliefert und Vorhänge aufgehängt. "Das ist wie bei jedem privaten Umzug, nach und nach wird alles so adaptiert, wie man es haben will. Und der Magistrat ist hier wirklich sehr entgegenkommend und steht uns überall zur Seite." Positiv steht der Elternverein zur Schule. "Die Kinder sind begeistert und glücklich, es passt alles. Für Mängel, die auftauchen, werden gemeinsam Lösungen gesucht und gefunden", so Obfrau Lucie Sillner.