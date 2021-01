Kopfüber in die Weltcuprennen

Österreichs beste Buckelpisten-Freestylerin Melanie Meilinger hat ein großes Ziel: Olympia. Trotz enormen finanziellen Aufwendungen geht die Top-Sportlerin aus Mühlbach ihren Weg.

Am Freitag diese Woche fliegt Melanie Meilinger (29) in die USA. Im Februar findet in Deer Valley das nächste Weltcuprennen für die Olympiakandidatin statt.

Redaktion: Wie lief deine bisherige Saisonvorbereitung?Melanie Meilinger: Im Herbst war ich zweieinhalb Monate - bis kurz vor Weihnachten - in Skandinavien zum Training. Ich bin selbst mit dem Auto nach Schweden und später zu den Weltcuprennen nach Finnland gefahren. In Ruka konnte ich ja fünf Weltcuppunkte sammeln.

Seit Weihnachten trainiere ich jetzt daheim, um das Loch im Weltcup-Kalender zu stopfen.

Wie geht es dir im Training?Ich trainiere fast so wie in früheren Zeiten. Nachdem es ja daheim derzeit sicher und auch finanziell günstig ist, habe ich gemeinsam mit meinem Vater eine Buckelpiste vor unserer Haustüre täglich geschaufelt, gebrettelt und auch eine Schanze selbst gebaut.

Ich habe einen Skidoo zur Verfügung gestellt bekommen, damit fährt mich mein Trainer. Morgens starte ich mit den Skiern vom Haus weg und mache den Einkehrschwung daheim. Das hat auch etwas.



Wo liegen deine Stärken?Die Stärken liegen nach wie vor im Skifahren, ich komme ja von den Alpinen. Mit dem Springen habe ich erst mit 20 Jahren begonnen und viel von meiner Trainingszeit ging bislang fürs Springen auf. Heuer habe ich da einiges umgestellt.



Was sind deine Saisonziele?Wenn ich das umsetzen kann, woran ich gearbeitet habe, dann sollte es gut ausschauen. Ich werde vor Ort jeweils schauen, welcher Sprung am besten passt. Mein Ziel sind jedenfalls Platzierungen unter den Top 20 und das Finale. Der nächste Weltcup ist Anfang Februar in Deer Valley (USA). Die Amerikaner haben in dieser Disziplin ein starkes Starterfeld. Leider wurden viele Rennen abgesagt, etwa in Japan, Russland oder Kanada. Momentan steht nur noch ein Rennen Mitte März in Kasachstan am Kalender.



Du kämpfst finanziell enorm für dein Ziel Olympia 2022?Ich bin all meinen Sponsoren sehr dankbar, aber es ist sehr schwierig. Die Kosten werden nicht weniger, für eine Saison brauche ich gut 30.000 Euro und nur ein Drittel davon ist gedeckt.



Du studierst nebenher?Ich mache den Sport-Journalismus-Lehrgang, das interessiert mich und ich lerne viel. Mein Ziel ist vor Olympia damit fertig zu werden. Marketing und PR könnten später beruflich ein Thema werden.