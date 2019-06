Ein betrunkener Deutscher ist am Samstag in den frühen Morgenstunden nach einer Verfolgungsjagd von der Polizei gestoppt worden. Der Mann war kurz nach Mitternacht von der Polizei beobachtet worden, wie er …

Chronik

In Neumarkt am Wallersee kam es am Donnerstagnachmittag zu einer brutalen Auseinandersetzung im Stiegenhaus der Wohnadresse eines 24-Jährigen. Der amtsbekannte türkischstämmige Neumarkter schlug mit seiner …