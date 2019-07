Unternehmer setzt auf Beauty-Trend aus Fernost. Shop eröffnet im Juli.

Noch sind die Glasscheiben des kleinen Geschäftslokals in der Münzgasse verklebt. Korean Beauty House ist auf den riesigen pink-weißen Plakaten zu lesen. Zudem: We want you! Und: Neueröffnung.

Und diese findet am 24. Juli statt. Ab dann wird ...