Kork, so weit das Auge reicht

Warum investiert jemand zehntausende Flaschenkorken und hunderte Stunden in überdimensionale Installationen? Weil er es kann und: "because every cork matters", sagt Sommelier Daniel Kubini.

Finger wollen beschäftigt sein, insbesondere, wenn man mit Freunden in einer Küche bei gutem Champagner zusammensitzt. Aus der Agraffe und dem Kork bastelte Daniel Kubini 2008 seine erste Mini-Figur. "Ich war damals als Sommelier im Le Manoir aux Quat' Saisons nahe Oxford. Nachdem ich in meinem Beruf ohnehin bereits tausende Flaschen öffnete, lag es nahe, die Korken zu sammeln und damit etwas Kreatives anzustellen", erzählt der gebürtige Tscheche. Aus seiner Zeit in England ist ihm auch sein Spitzname "Tutti" geblieben. "Die meisten Leute kennen mich nur unter diesem Namen. Er steht für viele, alles, und das entspricht mir, ich kann mich selbst mit vielem identifizieren."

Somit wurde aus dem Weinkenner nach und nach auch ein Künstler. Den anfänglichen Kork-Miniaturen folgten bald Lampen in allen möglichen Größen und Formen, verkleidete Weinkisten und anderes mehr, alles unter dem Namen "Art of Cork".

Angeregt durch andere Künstler, wagte Kubini sich schließlich an Porträts. Ein besonderes Exemplar davon und sein erstes großes Werk hat er in seinem Atelier in der Wasserfeldstraße ausgestellt: Freddy Mercury, der ehemalige Sänger der Gruppe "Queen". In 330 Arbeitsstunden und mit fast 12.000 Korken hat er das großformatige Bild hergestellt. "Es ist nichts geklebt. Ich habe durch die Rückwand tausende Nägel geschossen und von vorne die Korken draufgesteckt. Das genaue Zuschneiden der Korken macht den eigentlichen Arbeitsaufwand aus."

Richtig stolz ist der 35-Jährige auf sein Meisterwerk: ein Globus mit 160 Zentimetern Durchmesser, samt dem Unterbau zwei Meter hoch. Alleine an Material und Arbeitskosten von anderen investierte er um die 15.000 Euro in den Globe of Corc. "Dafür habe ich zwei Jahre lang gebraucht und etwa 17.000 Korken verbaut." Mithilfe von Metallbauer-Freunden aus seiner alten Heimat entstand das Grundgerüst. Auf eine Negativ-Form aus Gips schweißte er tausende Schlüsselringe, in die später die Korken hineingesteckt wurden. "Wir haben das aus zwei Halbkugeln zusammengebaut, weil eine davon genau durch die Tür geht. Zum Auseinanderbauen braucht es fünf Mann, immerhin wiegt er mehr als 200 Kilogramm. Im Standfuß ist ein Elektromotor, wie er zum Spanferkelgrillen verwendet wird, untergebracht, und so dreht sich der Globus", berichtet er.

Warum er das gemacht hat? "Weil ich gerne reise, als Kind immer schon mit dem Finger auf dem Globus herumgefahren bin. Und vor allem: weil es noch nie jemand zuvor gemacht hat", schmunzelt er.

Wert legt er auf die Qualität der Korken, und bevorzugterweise verwendet er solche von namhaften Weingütern. "Die ältesten Korken sind meist die schönsten." Im Atelier lagern derzeit etwa 80.000 Korken in Kisten und Regalen, rund 50.000 weitere dienen im "meat & eat" im Andräviertel, wo er seinem Beruf nachgeht, als Dekoration. Die Kork-Kunstwerke fertigt er in seiner Freizeit an, weil es ihm Spaß macht. Aufträge und Sonderwünsche erfüllt er gerne für Freunde. "Das Fernziel wäre schon, dass ich eines Tages davon leben kann."