Der Aufsichtsrat der Salzburg AG soll am Dienstag über das Projekt entscheiden. Die Kosten dürften sich verdoppelt beziehungsweise sogar auf 140 Millionen Euro verdreifacht haben.

Seit 1949 befindet sich die Obus-Zentralgarage in der Alpenstraße und ist baulich nicht mehr allzu gut in Schuss. Seit Jahren wird an einer neuen Remise für die mehr als 100 Busse gefeilt. Dazu hat die Salzburg AG Ende 2014 in ...