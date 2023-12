Plus

Eine im Sonderzug angereiste Gruppe in historischen Gewändern zog in der Salzburger Altstadt die Blicke auf sich. Was es mit den Kostümen auf sich hat.

BILD: SN/ANDREAS KOLARIK Preußisch und britisch: Klaus Haase (re.) und Henry Tietze besuchten den Salzburger Christkindlmarkt in Uniform und posierten für so manches Selfie. BILD: SN/ANDREAS KOLARIK Preußisch und britisch: Klaus Haase (re.) und Henry Tietze besuchten den Salzburger Christkindlmarkt in Uniform und posierten für so manches Selfie. BILD: SN/ANDREAS KOLARIK Timon Geiß liebt englische Mode und wurde im Hutgeschäft von Christine Weixler auf dem Salzburger Residenzplatz fündig. BILD: SN/ANDREAS KOLARIK Ankunft in Salzburg-Mülln: Timon Geiß, Klaus Haase, Theresa Tandler, Henry Tietze, Michael Geiß (v.l.). BILD: SN/HAIMERL Im Zug von Freilassing nach Salzburg: Ehepaar Anke und Wolfgang Tischer gefällt die Kostümierung von Klaus Haase und Henry Tietze . BILD: SN/ANDREAS KOLARIK Die Brüder Michael und Timon Geiß wurden im Hutgeschäft von Christine Weixler auf dem Salzburger Residenzplatz fündig. BILD: SN/ANDREAS KOLARIK Die Brüder Michael und Timon Geiß wurden im Hutgeschäft von Christine Weixler auf dem Salzburger Residenzplatz fündig. BILD: SN/HAIMERL Die Gruppe aus München ist ein beliebtes Fotomotiv. BILD: SN/HAIMERL Der Sonderzug der BayernBahn GmbH mit der historischen Dampflok aus dem Bayerischen Eisenbahnmuseum bei der Ankunft in Freilassing. BILD: SN/HAIMERL Der Sonderzug der BayernBahn GmbH mit der historischen Dampflok aus dem Bayerischen Eisenbahnmuseum bei der Ankunft in Freilassing.