Nach der fristlosen Entlassung des Geschäftsführers arbeitet dieser weiter daran, dass eine außerordentliche Generalversammlung im März stattfinden kann. Thomas Sendlhofer und Fritz Pessl

Angriff ist die beste Verteidigung. Diese landläufige Floskel aus der Sportwelt hat sich offenbar Dietmar Juriga zu Herzen genommen. Der Präsident des Allgemeinen Sportverbands (ASVÖ) in Salzburg ging am Dienstag in einem Pressegespräch in die Offensive. Denn seit Tagen ...