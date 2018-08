Kräftiges Schützen-Heil am Prebersee in Tamsweg

Seit 1834 findet das Wasserscheibenschießen am Prebersee nachweislich statt. Am Sonntag nahmen 150 Schützinnen und Schützen die Scheiben ins Visier. Es ging um eine spezielle Siegerscheibe, die sich ein Schütze aus Deutschland sichern konnte.

"Schöner könnten die Wetterverhältnisse nicht sein", schwärmt Oberschützenmeister Heimo Waibl (64, im Bild) am Ufer des Prebersees bei Tamsweg. Der Schneefall bis zur Preberhalterhütte tat der Stimmung beim traditionellen Preberschießen keinen Abbruch. Windstille und keine Sonneneinstrahlung sorgten für "ein Traumbild an der Wasseroberfläche". Seit 1834 wird der "Brauch" nachweislich ausgeübt. Geschossen wird auf das Spiegelbild im See. Der Geller soll dann in die Scheibe springen. Die Entfernung beträgt 120 Meter. Einer der häufigsten Zielfehler entsteht durch das Umkehren des Zieles im Spiegelbild.

Schützenmeister Heimo Waibl: "Es braucht Glück"

Heuer nahmen rund 150 Schützen aus ganz Österreich und einigen Nachbarländern daran teil, davon rund 30 Frauen: "Immer am letzten Augustwochenende findet das große Preberschießen für die Öffentlichkeit statt. Mich freut es, dass meistens ein Außenseiter gewinnt. Es braucht Glück", sagt Heimo Waibl. Sieger des begehrten Wasserscheibenschießens 2018 wurde Christian Geis aus Offenbach. Der Deutsche freute sich über die Siegerscheibe, gemalt von Ignaz Brandstätter.

