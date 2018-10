Krampus aus Leidenschaft

Die Halleiner Igonta Pass feiert heuer ihr 20-Jahre-Jubiläum - Obmann Stefan Windhofer ist seit den Gründungstagen eine treibende Kraft des Halleiner Krampus-Vereins.

Mit rund 7000 Besuchern am vergangenen Wochenende war die Maskenausstellung der Igonta Pass wieder ein voller Erfolg, ganz zu schweigen von 1300 Krampus- und Perchtenmasken aus Österreich, Bayern und Südtirol: "Es wird von Jahr zu Jahr mehr. Angefangen haben wir 2003 in der Alten Schmiede, nur mit den Masken unserer Gruppe, und jetzt sind wir die größte Maskenausstellung Österreichs", freut sich einer der Köpfe hinter den Masken, Igonta-Obmann Stefan Windhofer.

Der umtriebige 37-Jährige ist eines der Gründungsmitglieder der Pass, die bei der heurigen Ausstellung auch ihr 20-Jahre-Jubiläum feierte. Damals spaltete sich die Gruppe von den Barmsteiner Perchten ab: "Wir hatten andere Ideen, wollten Veränderungen einbringen, das wollte der alte Verein nicht, deswegen haben wir etwas Neues gegründet", erinnert sich Windhofer. "Am Anfang waren wir noch ziemlich wilde Teuf'ln, aber da waren wir auch noch jünger." Seit 2005 besinnt sich die Gruppe auf die traditionellen Ursprünge des Krampusbrauchtums.

"Ich kann mir mein Leben ohne dieses Brauchtum gar nicht vorstellen"

Den gebürtigen Adneter selbst hat die Faszination schon von klein auf gepackt, zum ersten Mal selbst gelaufen ist er dann mit 15 Jahren. "Dieses Brauchtum hat mich immer fasziniert und fasziniert mich bis heute eigentlich jedes Jahr mehr, ich kann mir mein Leben gar nicht mehr ohne vorstellen." Beruflich ist Windhofer als Kranmonteur bei Palfinger tätig- wobei auch seine Krampusaktivitäten den Raum eines Hobbys längst gesprengt haben: "Mit der Ausstellung und dem großen Altstadtlauf (heuer am 2. Dezember, Anm.), da hängst du das ganze Jahr dran." Die körperlichen Voraussetzungen für die Krampusläufe schafft er sich mit seiner zweiten großen Leidenschaft: "Fitness, Sport, Mountainbiken und so was, und auch das wieder a bissl extrem." Ein Urlaubsbild zeigt ihn zum Beispiel in Liegestützstellung, auf ihm seine Frau Karina, die ebenfalls Liegestütze macht.

Auch seine beiden Töchter hat er zum Teil schon erfolgreich mit dem Krampus-Virus infiziert, beide waren schon bei Läufen aktiv, die jüngere ist nach wie vor Hexe in der Igonta Pass, "die 14-Jährige hat schon andere Interessen", schmunzelt Windhofer.