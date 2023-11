Krampuslauf: Tradition stößt in Zell am See auch auf Widerstand

Beim Zeller Krampuslauf steht die Tradition im Mittelpunkt, nicht der Showcharakter. Mit "Mut zu weniger" soll die Veranstaltung Anklang finden. Doch im Vorfeld flammt auch Kritik auf.

Wenn er von teuflischen "Season Openings" am 11. November hört, stellt es Lukas Schmiderer die Haare auf. Der umtriebige Zeller, beim Gauverband der Heimatvereinigungen der Referent für Krampusse, Perchten und Tresterer, ist ein Verfechter des Urtümlichen. "Wenn man glaubt, man muss sich zum Faschingsbeginn als Krampus verkleiden, ist das einfach zum Schämen." Größer, lauter, wilder laute "leider" oft die Devise - "und genau solche Veranstaltungen führen dann zu den größten Problemen", sagt Schmiderer, der in der Bezirkshauptstadt den "Mut zu weniger" ausruft: Der Zeller Krampuslauf im Stadtzentrum soll, traditionell am 5. Dezember, ganz ohne "Stadionsprecher" auskommen und an frühere Zeiten erinnern.

Das gefällt nicht jedem. "Ich stoße auch auf Widerstand. Viele Passen sind es gewohnt, dass große Events aufgezogen werden", schildert Schmiderer. Er habe schon von "Kramperln" zu hören bekommen, dass sie unter diesen Umständen nicht teilnehmen wollten. Oder dass dieser "Schas" keine Zukunft habe und es nach zwei, drei Versuchen wieder "g'scheit" ablaufen müsse. Kritische Stimmen, die Lukas Schmiderer nicht die Schneid abkaufen.

Wie läuft das Zeller Krampustreiben am Krampustag ab?

"Um 19 Uhr kommt der Nikolaus mit seinen Engerln und verteilt Gaben an die artigen Kinder. Um 20 Uhr ist dann der Masseneinlauf der Krampusse von der Dreifaltigkeitsgasse hinab zum Stadtplatz - unter Anführung des Heiligen Nikolaus. Es soll eine gezüchtigte, gebändigte Situation ohne Absperrgitter sein."

Zu Vor-Corona-Zeiten waren beim Zeller Stadtlauf bis zu 250 Krampusse unterwegs. Nachdem sich das Organisationsteam zurückgezogen hatte, war aber lange unklar, wie es mit der Veranstaltung weitergeht. Jetzt werden unter der Regie des Vereins für Pinzgauer Heimatpflege, dessen Obmann Lukas Schmiderer ist, rund 70 Krampusse auflaufen - darunter gut die Hälfte von der Goaß Pass, den Schmitten Toifen und der Schmittenpass. "Der Rest sind Zeller Altkramperl, die zuvor teils 20 Jahre lang nicht mehr aktiv waren, weil ihr Biss nicht mehr so da war oder sie bei dem Heckmeck nicht mehr mitmachen wollten." Seit dem Vorjahr, als es in kleinerem Rahmen mit 35 Krampussen einen traditionellen Testlauf gegeben habe, seien viele wieder topmotiviert. "So wird es auch heuer wieder zahlreiche alte Larven zu sehen geben", sagt Schmiderer.

Der Krampusreferent will absolut nicht alle Entwicklungen schlechtreden, freut sich prinzipiell, wenn sich im teuflischen Geschehen viel rührt. "Brauchtum ist ja was Lebendiges, das sich mitunter auch ändert. Was mir positiv auffällt: Es gibt eine Dynamik hin zu sehr hochwertigen und traditionellen Larven." Einzig: "Vielerorts würde es nicht schaden, wenn sich die Passen beim Laufverhalten etwas besinnen."