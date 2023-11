Krampuszeit: Die Aufregung bei der neuen und ganz jungen Pass aus Stuhlfelden ist schon groß

Landauf, landab läuft die Vorbereitung für die Krampusrummel auf Hochtouren. Besonders motiviert ist eine neue Nachwuchspass aus dem Oberpinzgau: die Stuhlfeldner Jungtoifön.

Die Mitglieder sind zwischen 7 und 15 Jahre alt. Und die Buben und Mädchen können es kaum erwarten, bis es "richtig" losgeht. Ihren ersten Einsatz als eigene Pass haben sie am 17. November beim Rummel in Bramberg. Weiter geht es dann am Sonntag am Pass Thurn bei Mittersill mit dem Kinderkrampusrummel. Noch spannender wird es dort beim großen Krampuslauf. Dieser findet am 25. November statt. Danach rücken die Nachwuchskramperl noch etliche Male aus.

Krampussitzung, ganz nach dem Vorbild der Großen

Ganz nach dem Vorbild der Großen haben die jungen Leute die erste Krampussitzung schon ein Weilchen hinter sich. Am Programm standen ein Fotoshooting und eine gemeinsames Pizza-Essen. Und vor allem spannende Gespräche über Larven, Felle, Glocken, Schellen, Ruten und was es sonst noch alles braucht. Wir haben bei Michael Mayerhofer nachgefragt, wie die motivierte Pass entstanden ist. Er ist der Vater der Nachwuchskramperl Fabian und Kilian. Bei ihm und beim "Krampuspapa-Kollegen" Michael Fuchs laufen die Organisationsfäden zusammen. "Einige der Kinder durften schon in den vorangegangenen Jahren vereinzelt bei anderen Passen mitlaufen. Und sie sind auch bei der örtlichen Feuerwehrjugend. Bei einem Treffen dort haben sie den Plan geschmiedet, eine Jungpass zu gründen. Über Freunde und Geschwister ist der Kreis der Kinder, die mitmachen wollten, ganz schnell gewachsen. Alle sind enorm aufgeregt, es gibt kein anderes Thema mehr."

Alle Larven sind aus Holz geschnitzt

Die Regeln für die Ausstattung sind nicht allzu streng. Trotzdem sind alle Larven aus Holz geschnitzt und haben zwar furchterregende, aber doch menschliche Züge. Monster, außerirdische Gestalten oder Ähnliches gibt es nicht. Die Stuhlfeldener Nachwuchskramperl sind eben echte Jungtoifön, die zudem auch eine Hexe in ihren Reihen haben.