Krankenhaus der Barmherzigen Brüder: Wie sich das Spital im Laufe der Zeit wandelte

Im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder steht seit 100 Jahren der Mensch als Ganzes im Mittelpunkt.

Eine Abbildung der feierlichen Eröffnung des Ordensspitals der Barmherzigen Brüder im Kaiviertel am 7. August 1923.

Vor über 100 Jahren entdeckte ein Barmherziger Bruder auf der Sammlung, sprich beim Spendensammeln, das damalige Truppenspital am Kajetanerplatz. Nach der Prüfung und Verhandlungen durch einen Mittelsmann wurde der Kaufvertrag im Mai 1923 unterschrieben und das Spital am 7. August feierlich geweiht und eröffnet, wovon auch noch eine Fotografie (zweites Bild rechts) zeugt. Damals sei das Krankenhaus noch sehr notdürftig gewesen, erzählt der aus Kärnten stammende Pater Prior Frater Nikolaus Deckan.

Trotzdem konnte es durch Sammlungen und Mithilfe der Brüder und Mitarbeitenden bis 1937 auf 130 Betten anwachsen. Mit Ausbruch des Zweiten Weltkriegs verlor der Orden die Entscheidungsgewalt. Die Brüder blieben und arbeiteten als Pfleger weiter, insofern sie nicht zum Kriegsdienst eingezogen wurden. Nach Ende des Kriegs wurde das Spital von der Nothilfe- und Wiederaufbauverwaltung der Vereinten Nationen als Spital für Menschen in der Fremde weitergeführt. Erst nach schwierigen und langwierigen Verhandlungen erhielt der Orden 1947 das Mietrecht und schließlich ging das Spital am 7. September 1953 vom Bundesbesitz in den Besitz der Barmherzigen Brüder über.

Mit der Zeit entwickelte sich das Spital zu einem modernen Krankenhaus weiter. Bis 1980 wurden neun Abteilungen eingerichtet.

Der Weg zur Modernisierung und kollegialen Führung

Im Jahr 1994 entstand unter Christoph Papp die erste Abteilung für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie im Bundesland Salzburg. Nach der Bewerbung bekamen die Barmherzigen Brüder vom Land den Zuschlag. 1998 folgte das Öffentlichkeitsrecht und 2008 wurde der Vertrag zur Abgangsdeckung durch das Land Salzburg beschlossen, mit dem das Haus wirtschaftlich für die Zukunft abgesichert dasteht.

Für die weitere Modernisierung wurde schließlich 2010 die Schaffung einer weltlichen Krankenhausleitung nötig. Seitdem ist der Prior als Rechtsträgervertreter für das Spirituelle, Gemeinschaftliche und die Weiterentwicklung des Hauses zuständig, während ein weltlicher Gesamtleiter die Leitung des Krankenhauses übernimmt - in Salzburg ist das Arno Buchacher. Seitdem stehen auch die Krankenhäuser der Barmherzigen Brüdern unter einer kollegialen Führung.

Schon der Gründer Johannes von Gott (21 Jahre nach dem Tod des Gründers im Jahr 1571 päpstlich als Orden anerkannt) dachte fortschrittlich. Nach seiner Bekehrung 1539 und einem darauffolgenden Hospitalsaufenthalt als vermeintlich Geisteskranker machte er selbst schlechte Erfahrungen.

Ordensgründer als "Geisteskranken" behandelt

Aus seiner Not heraus entwickelte er den Wunsch, ein Krankenhaus nach eigenen Maßstäben zu gründen, in dem Menschen würdig behandelt werden. Nach seiner Entlassung gründete er erste Spitäler. Die Kranken wurden nach Geschlecht und Krankheitsart getrennt und er führte die ersten schriftlichen Aufzeichnungen über Krankheits- und Heilungsverläufe, womit er ein Wegbereiter des modernen Krankenhauswesens wurde.

"Finanziert wurde die Hospitalität jahrhundertelang durch Sammlungen, heute ist es das Fundraising", erklärt Prior Deckan. Dabei steht immer noch die Devise "Tut Gutes, Brüder (und Schwestern) und tut es weiter gut" im Vordergrund. Heute ist das Spital ein allgemein öffentliches Krankenhaus am Rande der Salzburger Altstadt. Es verfügt über 235 Betten und rund 550 Mitarbeiter, vornehmlich weltlicher Natur. Der Orden besteht in Salzburg mit dem Prior nur noch aus vier Mitbrüdern.



Belegungsmanagement und vorbildliche Nachhaltigkeit

Das Thema Nachhaltigkeit ist dem Betrieb wichtig. Man setzt auf eine optimierte Abfallwirtschaft und den nachhaltigen Einsatz von Medizinprodukten. Den Erfolg bestätigt die EMAS-Zertifizierung seit 2019. Zudem gilt das Krankenhaus als Vorreiter beim zentralen Belegungsmanagement, das die Patientenaufnahme regelt - eine Methode, die immer wieder gerne von anderen studiert und abgeschaut werde, erzählt Deckan. Außerdem setzt man auf Mitarbeiterbefragungen und ein Vorschlagswesen, bei dem die besten Ideen prämiert werden.

Was aktuell ein weiteres Wachsen des Krankenhauses erschwert, ist die unter Denkmalschutz stehende Fassade. "Irgendwann wird eine bauliche Neuerung stattfinden. Das müssen wir mit der Altstadtkommission gut abstimmen", so der Prior.

Das 100-Jahre-Jubiläum wird mit einem Gottesdienst in der Kajetanerkirche unter Erzbischof Franz Lackner am Sonntag, 19. November, gefeiert. ORF und ZDF übertragen die Feier.