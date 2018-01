Krankenhaus Schwarzach: Im Gipsraum herrscht jetzt reger Andrang

Das Krankenhaus Schwarzach bekommt die Skisaison jedes Jahr kräftig zu spüren. An Spitzentagen werden 180 Skisportler behandelt.

Für den zwölfjährigen Buben aus Deutschland ist der Skiurlaub schnell vorbei. Bereits am ersten Tag seines Aufenthalts kam er zu Sturz. "Dabei ist er zuvor noch so gut gefahren", sagt seine Mutter. "Der Skilehrer hat ihn dann ermutigt, die steilere Piste zu nehmen. Ich habe mich eh nicht getraut, aber er ist gefahren. Und beim letzten Schwung ist er gestürzt."

Jetzt liegt der Schüler mit einem Kreuzbandriss auf einer Trage vor dem Gipszimmer im Krankenhaus Schwarzach und wartet auf seine Behandlung. Der Wartebereich der Unfallchirurgie ist an diesem Tag bereits am späten Vormittag gut gefüllt. Auf den Bänken sitzen Dutzende Patienten, die zu Folgeuntersuchungen bestellt wurden. In den Gängen stehen mehrere Behandlungsliegen und Rollsessel mit wartenden Verletzten. In den Wintermonaten gibt es viele Tage wie diesen im größten Salzburger Spital südlich des Pass Lueg. 180 frisch verletzte Personen werden hier an Spitzentagen im Winter versorgt. Während der Hochsaison im Wintertourismus verdoppelt sich die Bevölkerung des Einzugsgebietes des Krankenhauses. 4900 Patienten versorgen die Spitalsmitarbeiter in der Saison nach Skiunfällen.

Das Personal komme angesichts des gestiegenen Andrangs aber nicht ins Schwimmen, sagt Herbert Klausner, Pflegeleiter der Unfallchirurgie in Schwarzach. "Für uns ist diese Situation ja nicht überraschend. Wir sind sehr gut auf den Winter vorbereitet." Die Diensträder seien im Winter aufgestockt, zusätzlich werde das Personal auf die Arbeit mit Urlaubsgästen geschult. "Es gibt Kurse für medizinisches Englisch. So können wir uns mit den meisten Urlaubsgästen verständigen." Auch gibt es eine Dolmetschliste mit mehrsprachigen Spitalsmitarbeitern. "Das ist vor allem für die Vorbereitung auf Operationen wichtig."

Adam Fazer aus Schweden erzählt auf Englisch, warum er mit Kopfverband im Spital wartet. Er zog seine Schwünge über die Piste, als ihn ein anderer Skifahrer von hinten touchierte. "Der war richtig schnell unterwegs und ich kam zu Sturz." Rot-Kreuz Sanitäter Boris Petrović hat die Wunde am Kinn bereits erstversorgt, jetzt warten die beiden auf ein freies Behandlungszimmer. Der Schwede ist nicht der erste Patient, den Petrović bisher ins Spital gebracht hat. "Wir sind am Vormittag bereits vier Mal vom Skigebiet hierher gefahren."

Auch das Rote Kreuz ist auf die vielen zusätzlichen Verletzten in der Hochsaison eingestellt. Im Pongau sind in den Wintermonaten 28 Fahrzeuge unterwegs, im Sommer sind es 20. Im vergangenen Winter brachte das Rote Kreuz 1600 Personen mit Sportverletzungen ins Krankenhaus Schwarzach.

Viele von ihnen werden schließlich im Gipszimmer behandelt. Gipsassistent Andreas Wielandner unterstützt gerade den Auszubildenden Christian Radacher dabei, ein Handgelenk zu fixieren. Die Patientin war bereits zu Weihnachten gestürzt, jetzt muss der Gips gewechselt werden. "Ich bin froh, dass es mich nicht schlimmer erwischt hat", sagt die Pensionistin.

Schwerere Verletzungen behandelt Unfallchirurgie-Primar Manfred Mittermair in einem der Operationssäle. Drei der acht OP des Spitals sind in den Wintermonaten für die Unfallchirurgie reserviert. "Manchmal müssen wir einen vierten OP aufmachen", sagt Mittermair. Nach 25 Jahren Unfallchirurgie hat er die Lust am Skifahren nicht verloren. "Es ist ein wunderbarer Sport. Gemessen an der Zahl der Skifahrer ist es auch ein sicherer Spaß." Jahrelang setzte er sich für das Tragen von Skihelmen ein. Der größte Risikofaktor sei aber der Mensch, sagt der Unfallmediziner. "Richtige Selbsteinschätzung und Rücksichtnahme sind das Allerwichtigste. Wenn ich das nicht beachte, nützt auch die beste Ausrüstung nichts."

(SN)