Krankenhaus Schwarzach: Neuer Primar für die Abteilung Anästhesie und Intensivmedizin

Der Salzburger Günther Sumann (56) wird neuer Primar der Abteilung Anästhesie und Intensivmedizin im Kardinal-Schwarzenberg-Klinikum in Schwarzach. Er übernimmt mit Jahreswechsel die Leitungsfunktion von Roman Habeler, der nach mehr als 20 Jahren als Primar in den Ruhestand tritt.

Sumann kommt für seine neue Position in seine Heimatregion Pongau zurück. Zuletzt war er als Oberarzt in Vorarlberg tätig. Mit mehr als 500 Betten, 15 Primariaten und über 50 Ambulanzen ist das Kardinal-Schwarzenberg-Klinikum in Schwarzach das zweitgrößte Spital im Bundesland Salzburg. Jährlich werden hier rund 169.000 Patienten aus dem In- und Ausland versorgt.

Geschäftsführerin Cornelia Lindner sagte: "Aktuell gelingt es uns ausgesprochen gut, in nur wenigen Monaten gleich mehrere Primarii, die in ihren wohlverdienten Ruhestand gehen, mit hervorragenden Kandidaten nachzubesetzen. Nach der Übernahme des Primariats für Kinder- und Jugendmedizin durch Christoph Seelbach im November (Nachfolge Prof. Dr. Riedler) begrüßen wir mit Günther Sumann Anfang Jänner einen weiteren exzellenten Mediziner als neuen Primar für die Abteilung Anästhesie und Intensivmedizin. Ich bedanke mich auch auf diesem Weg ganz herzlich bei Primarius Habeler für seine geleisteten Dienste und heiße seinen Nachfolger, Dr. Günther Sumann, herzlich willkommen. Ich bin sicher, dass er unser Klinikum mit seiner fachlichen und menschlichen Expertise bereichern wird."

Der neue Primar Günther Sumann verfügt über außerordentlich viel Erfahrung in den Bereichen operative Medizin und Spitalswesen. Der Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin absolvierte nach seinem Studium an der Universität Innsbruck seinen Turnus in Schwarzach.

Danach war er an der Uniklinik in Innsbruck, als Abteilungsleiter im Salzkammergutklinikum Vöcklabruck sowie als Leitender Arzt der Interdisziplinären Intensivstation in der Schweizer Spitalsregion Rheintal tätig. Der gebürtige Bad Hofgasteiner kann außerdem auf zahlreiche Zusatzqualifikationen verweisen, er ist unter anderem ausgebildeter Notarzt, sehr erfahrener Flugrettungsarzt und verfügt über einen Magistertitel in Gesundheitswissenschaften und zudem gleich zwei Europäische Facharztdiplome.

"Wir sind wirklich sehr glücklich, mit Dr. Sumann für diese wichtige Abteilung einen so versierten Nachfolger für Primar Dr. Habeler gefunden zu haben", betont Eugen Adelsmayr, der neue Ärztliche Direktor im Klinikum Schwarzach. "Seine zahlreichen Qualifikationen, sein großer Erfahrungsschatz und damit insgesamt seine hohe Kompetenz werden den Anforderungen in der Leitung dieses Primariats absolut gerecht. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm."

Abschied nach über 20 Jahren voller zahlreicher Meilensteine

Auch der scheidende Primar Roman Habeler wünscht seinem Nachfolger nur das Beste: "Ich bin stolz, eine so großartige Abteilung mit fantastischen Kollegen und Mitarbeitern an Dr. Sumann übergeben zu dürfen. Er wird hier ganz sicher großen Erfolg und sehr viel Freude haben." Habeler leitete die Abteilung Anästhesie und Intensivmedizin in Schwarzach seit dem Jahr 2002. Im Fokus seiner Tätigkeit standen die Etablierung einer qualitativ hochwertigen, patientenorientierten Medizin im Rahmen der Möglichkeiten eines Schwerpunktkrankenhauses sowie eine fruchtbare Kooperation mit allen Abteilungen und Berufsgruppen im Sinne einer optimalen Patientenbetreuung.