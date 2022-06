Kranzbichlhof feiert zehn Jahre "Wiedergeburt"

Als die Familie Salmhofer 2012 den Kranzbichlhof in bad Dürrnberg übernahm, war er weit weg vom ehemals großen Namen. Mittlerweile ist er wieder aufgeblüht.

Der 1968 eröffnete Kranzbichlhof war lang ein klingender Name in der Region, immer wieder hatte man auch namhafte Gäste begrüßen dürfen. Von diesem Status war das Haus in Rufweite zur deutschen Grenze allerdings weit entfernt, als es Architekt Günter Salmhofer vor genau zehn Jahren aus der Konkursmasse des Vorbesitzers herauskaufte. "Das Haus war in einem fürchterlichen Zustand", erinnert sich Cornelia Salmhofer, die das heutige Vier-Sterne-Haus seit Juni 2012 gemeinsam mit ihrem jüngsten Sohn Jan leitet.

Innerhalb von nur ...