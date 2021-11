Kraut und Rüben sind mehr als nur eine Beilage

Erwin Werlberger, seines Zeichens Chefkoch des Winterstellgutes, holt Wintergemüse aus seinem Schattendasein und kreiert raffinierte Speisen.

Die Klassiker der österreichischen Küche wie Gulasch, Tascherl und Pofesen bilden den Grundstock für die Rezepte von Erwin Werlberger. Der Chefkoch des Winterstellgutes in Annaberg hat gemeinsam mit seinem Cheftournant Benjamin Jochum und Kochbuch-Autorin Uschi Korda im Servus-Verlag das Buch "Wunderbares Wintergemüse" verfasst. Werlberger und Jochum finden viele Schätze direkt vor der Haustür in Annaberg. So ernten die Köche Petersilie, Kraut und Rüben im eigenen Kräutergarten oder bekommen sie von Bauern aus der Region.

Wintergemüse wie Rote Rüben, ...