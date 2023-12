Kreuzbergmaut: Lösung für lästige Kreuzung ist in Arbeit

Aus dem Büro von Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) heißt es, man arbeite an einer zeitnahen Verkehrslösung für die Kreuzung zwischen B 99 und B 159. Ein Kreisverkehr sei genauso vorstellbar wie eine Ampel. Ein Expertengutachten soll Klarheit bringen.

Die Kreuzung im Bereich der Kreuzbergmaut sorgt immer wieder für lange Rückstaus. Nun ist eine bessere Lösung in Ausarbeitung.

Der Kreuzungsbereich zwischen Katschbergstraße (B 99) und Salzachtalstraße (B 159) im Bereich der sogenannten Kreuzbergmaut in Bischofshofen kristallisierte sich zuletzt immer mehr als Nadelöhr für den Straßenverkehr heraus. Insbesondere, wenn aufgrund von Staus auf der A 10 der Ausweichverkehr in Richtung Norden durch das Fritztal und das Salzachtal rollt, ist es in diesem Bereich immer wieder zu langen Staus gekommen - zum Leidwesen der Anrainer entlang der B 99 und der Autofahrer aus der lokalen Bevölkerung, die im alltäglichen Verkehr auf dieser Strecke unterwegs sind.

Kreisverkehr wird immer wieder gefordert

Forderungen nach straßenverkehrlichen Lösungen bei der Kreuzbergmaut wurden insbesondere seit dem Beginn der Tunnelsanierung auf der Autobahn laut. Immer wieder war etwa von einem Kreisverkehr die Rede. Nun scheint es in der Sache tatsächlich Fortschritte zu geben. Fabian Graf, Straßenverkehrsreferent im Büro des zuständigen Landeshauptmannstellvertreters Stefan Schnöll (ÖVP), bestätigt auf PN-Anfrage, dass aktuell an einer Besserung gearbeitet werde. Die straßenpolizeiliche Verhandlung stehe noch aus und dann werde man eine Lösung auf Basis von Sachverständigengutachten erarbeiten.

Genauer Zeitplan steht noch nicht fest

"Das kann dann etwa auf einen Kreisverkehr hinauslaufen, aber auch auf eine intelligente Ampellösung. Die Experten werden jedenfalls eine zielführende Lösung vorschlagen", sagt Graf. Einen konkreten Zeitplan können aktuell weder Graf noch Barbara Hochwimmer, Gruppenleiterin für Polizei und Verkehr der Bezirkshauptmannschaft St. Johann, nennen. Beide betonen aber, dass man schnellstmöglich eine Verbesserung der Verkehrssituation bei der Kreuzbergmaut erzielen wolle.