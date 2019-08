Kriegsrelikt aus Gletscherspalte am Großvenediger geborgen

Der Flugzeug-Abwurftank aus dem Zweiten Weltkrieg war schon im Vorjahr entdeckt worden, konnte aber erst jetzt geborgen werden.

Bereits im Spätsommer des Vorjahres hatte die Bergrettung am Obersulzbachkees in Neukirchen am Großvenediger einen vorerst nicht identifizierbaren Metallkörper in einer drei bis vier Meter tiefen Gletscherspalte entdeckt.

Einsatzkräfte der Alpinpolizei hatten den Metallkörper fotografiert, sodass Spezialisten des Entminungsdienstes des Landesverteidigungsministeriums ihn als nicht gefährlichen Flugzeug-Abwurftank aus dem Zweiten Weltkrieg identifizieren konnten.

Auf Grund des damaligen Wintereinbruches konnte die Bergung erst am heutigen Mittwoch erfolgen. Die Beamten des Entminungsdienstes wurden dabei von einem Hubschrauber des Bundesheeres, einem Bergführer der Bergrettung und einem Polizeibergführer unterstützt.

Quelle: SN