Krimi-Hochzeit auf der Alm brachte Mattseern den Sieg beim Hochzeits-Award

Bereits zum dritten Mal durften sich Immanuel und Elena Fiausch über einen Preis beim Austrian Wedding Award freuen. Diesmal sogar doppelt.

Hatte Immanuel Fiausch in den beiden Vorjahren seiner Frau den Vortritt gelassen - sie belegte 2020 einen ersten und 2021 einen zweiten Platz -, war diesmal der Mattseer Hochzeitsredner selbst beim Austrian Wedding Award erfolgreich. In der Kategorie "Freie Trauung " errang er Platz eins und in der neuen Kategorie "Green Wedding" Platz zwei. "Mit unserer Firma ,Hochzeitssegen' bereiten wir die Trauungen in der Regel gemeinsam vor. Sie ist mehr die Romantikerin, ich der Dramaturg", so Immanuel Fiausch.

...