Kriminaldienstreform: Salzburger Polizei will Zahl der Cybercrime-Ermittler verdoppeln

"Es ist ein schlechter Tag für Betrüger und Verbrecher", sagte Innenminister Gerhard Karner am Freitagvormittag und kündigte eine umfangreiche Kriminaldienstreform an. Welche Neuerungen in Salzburg zu erwarten sind.

Im Innenministerium wurde am Freitag die Kriminaldienstreform mit Schwerpunkt Cybercrime vorgestellt. Österreichweit werden demnach bis zu 700 neue Planstellen im Bereich Internetkriminalität entstehen.

In Salzburg solle die Zahl der Ermittler von 40 auf 80 Beamte verdoppelt werden, sagt Landespolizeidirektor Bernhard Rausch. In den Bezirken sind österreichweit 38 Kriminaldienstassistenzstellen geplant. Damit soll das "Know-how in die Regionen" gebracht werden. In Salzburg seien drei dieser Stellen angedacht, sagt Rausch. "Eine in der Stadt, eine für Salzburg-Umgebung und den Tennengau. Die dritte für den Pongau, Pinzgau und Lungau." Für die Aus- und Weiterbildung aller Beamten wird ein eigenes Cybercrime-Trainingszentrum errichtet.

In Salzburg gab es im Vorjahr 3651 Fälle im Bereich Cybercrime. Das ist laut Polizei im Vergleich zu 2021 ein Plus von 35,6 Prozent. Bei einem Teil (809 Fälle) handelte es sich um Anzeigen aufgrund eines "betrügerischen Datenverarbeitungsmissbrauchs". Zudem gab es im Vorjahr 28 Anzeigen aufgrund von Stalking (entweder per Handy oder E-Mail) und 111 Fälle wegen eines "widerrechtlichen Zugriffs auf ein Computersystem". Was den klassischen Internetbetrug anbelange, so seien 1688 Fälle registriert worden. Die Aufklärungsquote liege bei etwa 40 Prozent.