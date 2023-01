74-jährige Flachgauerin fiel zwei Mal binnen weniger Stunden auf Betrüger herein

Gleich zwei Mal ist eine Frau im Flachgau binnen kurzer Zeit Opfer von Betrügern geworden. Sie ließ sich telefonisch zu mehreren Überweisungen verleiten, der Schaden beträgt mehr als 10.000 Euro.

Bereits am Donnerstagnachmittag erhielt die 74-Jährige eine WhatsApp-Nachricht, in der ihr mit dem eigentlich sattsam bekannten Trick mitgeteilt wurde, dass ihr angeblicher Sohn sein Handy verloren habe und er nun um eine Geldüberweisung bitte.

Die Frau überwies rund 3000 Euro auf ein ausländisches Konto. Etwas später bat der sogenannte Sohn um eine neuerliche Überweisung von mehr als 3000 Euro. Auch dieser Aufforderung kam die Frau nach.

Als die Frau am Abend Kontakt mit ihrem wirklichen Sohn hatte, realisierte sie den Betrug und erstattete umgehend Anzeige bei der Polizei. Diese riet ihr noch eingehend, am nächsten Tag persönlich mit der Bank Kontakt aufzunehmen und keinesfalls telefonisch Daten preiszugeben.

Warnung der Polizei blieb wirkungslos

Der Ratschlag verpuffte offenbar ohne Wirkung: Denn am Freitagvormittag, kaum zwölf Stunden nach den ersten Betrügereien, erhielt die 74-Jährige einen Anruf von ihrer vermeintlichen Bank. Eine Unbekannte teilte der Flachgauerin durchaus wahrheitsgemäß mit, dass sie Opfer eines Betrugs geworden sei. Um einem weiteren Betrug vorzubeugen, solle sie ihre beiden Konten auflösen.

Die Unbekannte legte für ihr Opfer ein Pseudkonto im Ausland an, worauf die Flachgauerin das restliche Geld überwies. Insgesamt entstand ein Schaden von knapp 10.000 Euro. Die Ermittlungen laufen.

Betrüger narrten Salzburger Ehepaar

Ähnlich erging es einem Salzburger Ehepaar. Eine angebliche Bankmitarbeiterin rief den 71-Jährigen am Freitagvormittag an und erklärte, dass bei seinen Konten aufgrund einer fehlerhaften IP-Adresse die Gefahr eines Sicherheitslecks bestehe. Für eine Umstellung benötige sie die Zugangsdaten. Der Mann loggte sich wie geheißen auf der Internetseite seiner Bank ein und klickte wie gewünscht zwei Mal ein Bestätigungsfeld an. Danach beendete die Unbekannte das Gespräch.

Der 71-Jährige wurde doch skeptisch und erkundigte sich bei der Servicestelle seiner Bank. Er erfuhr, dass 1500 Euro von seinem und 820 Euro vom Konto seiner Frau abgebucht worden waren. Auch hier wurde noch ermittelt. Die Polizei warnt davor, sensible Daten am Telefon bekannt zu geben. Weder Polizei noch Banken würden dies verlangen.